В Ростовской области уничтожили около 70 БПЛА

Около 70 беспилотников уничтожены в городах Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и 11 районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив", - написал он в "Максе".

Слюсарь уточнил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.