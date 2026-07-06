В Подмосковье объявили ракетную опасность

На территории Московской области объявлена ракетная опасность.

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Об этом сообщили на портале мониторинга воздушной обстановки «БПЛА Россия».

«В Московской области объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Также глава городского округа Дубна Максим Тихомиров сообщил в своем Telegram-канале, что в воздушном пространстве над городом существует опасность появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Возможна работа ПВО, прошу вас сохранять спокойствие, не приближаться к окнам, без необходимости не выходить на улицу», — написал он.

Тихомиров добавил, что в случае обнаружения дрона жителям города рекомендуется отойти на безопасное расстояние, после чего передать всю информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу.

6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».