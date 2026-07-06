В Подмосковье объявили ракетную опасность

Глава округа Тихомиров: над Дубной существует опасность появления БПЛА
На территории Московской области объявлена ракетная опасность.
Об этом сообщили на портале мониторинга воздушной обстановки «БПЛА Россия».
«В Московской области объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности», — говорится в сообщении.
Также глава городского округа Дубна Максим Тихомиров сообщил в своем Telegram-канале, что в воздушном пространстве над городом существует опасность появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Возможна работа ПВО, прошу вас сохранять спокойствие, не приближаться к окнам, без необходимости не выходить на улицу», — написал он.
Тихомиров добавил, что в случае обнаружения дрона жителям города рекомендуется отойти на безопасное расстояние, после чего передать всю информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу.
6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».