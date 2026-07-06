Рютте объяснил, почему НАТО не может увеличить траты на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, почему альянс не может увеличить свои траты на оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рютте, страны НАТО не могут еще больше увеличить бюджеты на оборону, так как оборонные предприятия не успевают нарастить производственные мощности. Он также добавил, что европейские члены НАТО и Канада уже выделили на эти нужды 250 миллиардов долларов, но реализовать эти средства будет не просто.

«Мы достигли максимума с точки зрения возможности использовать эти средства. Потому что есть предел того, на что мы можем потратить эти деньги в течение одного-двух лет. <...> Есть предел тому, что она (производственная база — прим. ред.) может сделать для увеличения объемов производства за один-два года», — объяснил он.

Ранее Рютте оценил важность американского «ядерного зонтика» для Европы.