Атакованную ВСУ панораму Севастополя захотели показать иностранным журналистам
Атакованную Вооруженными силами Украины (ВСУ) музей-панораму «Оборона Севастополя» готовы показать журналистам иностранных СМИ.
Об этом заявил директор музея Михаил Смородкин в беседе с РИА Новости.
«Никакого секрета нет в том, чтобы показать состояние здания после пожара, который начался в результате атаки украинского БПЛА», — сказал Смородкин.
Он отметил, что отечественные журналисты уже смогли побывать в здании музея.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что может лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО, чтобы они посетили поврежденный из-за атаки Вооруженных сил Украины музей-панораму «Оборона Севастополя», куда у них якобы нет доступа.