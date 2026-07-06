Атакованную ВСУ панораму Севастополя захотели показать иностранным журналистам

Атакованную Вооруженными силами Украины (ВСУ) музей-панораму «Оборона Севастополя» готовы показать журналистам иностранных СМИ.

Об этом заявил директор музея Михаил Смородкин в беседе с РИА Новости.

«Никакого секрета нет в том, чтобы показать состояние здания после пожара, который начался в результате атаки украинского БПЛА», — сказал Смородкин.

Он отметил, что отечественные журналисты уже смогли побывать в здании музея.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что может лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО, чтобы они посетили поврежденный из-за атаки Вооруженных сил Украины музей-панораму «Оборона Севастополя», куда у них якобы нет доступа.