Зеленский попросил у НАТО новые ракеты для ПВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять решения на саммите Североатлантического альянса в Анкаре для защиты Украины страны после российских ударов.

Зеленский обратился к странам НАТО с просьбой о новых поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, передает Ura.ru.ra.ru

Заявление он опубликовал после ночного массированного удара российских сил по Киеву и области.

«Наши военные сегодня показали хорошие результаты в уничтожении дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в области российской баллистики», – заявил Зеленский.

По его словам, США и Европа должны на саммите НАТО «выйти с сильными решениями» в поддержку киевского режима.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время ракеты для комплексов Patriot продолжают оставаться на складах западных союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер признал бессилие систем ПВО перед российскими баллистическими ракетами.

Напомним, ВСУ не перехватили ни одной баллистической ракеты во время атаки на Киев. Глава украинской столицы Виталий Кличко называл этот удар самым мощным за последнее время.