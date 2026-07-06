Минобороны Британии заявило о сближении российского самолета с авианосцем

Российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море и сбросил гидроакустические буи. Самолет морской авиации ВМФ пролетел «неоправданно близко» к HMS Prince of Wales и не отвечал на международные сигналы безопасности. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании.

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Представители ведомства охарактеризовали акцию как «небезопасную и непрофессиональную».

— Два истребителя F-35 Королевского флота с HMS Prince of Wales перехватили самолет и сопровождали его до тех пор, пока он не покинул этот район, — написали на странице британского оборонного ведомства в соцсети X.

20 февраля неизвестный американский самолет пролетел над территорией России. Согласно информации наблюдателей, воздушное судно вылетело из Вашингтона и относится к правительственным или военным.

1 апреля два небольших самолета-разведчика Североатлантического альянса обнаружили в небе над границами Калининградской области. Первое судно, Bombardier Challenger 650, принадлежит США и в военной кодификации обозначается как ARTEMIS II, а второе принадлежит Швеции.