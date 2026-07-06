Украина обменяет беспилотники на польские истребители МиГ-29

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти Украины согласились обменять беспилотники на польские истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Польша получила соответствующее заявление от Киева. Он также добавил, что сегодня у Польши есть 14 самолетов МиГ-29, которые исчерпают свои эксплуатационные ресурсы до 2028 года.

«Польское предложение было очень ясное – МиГи за дроны. Сначала был позитивный ответ, что сначала украинская сторона проведет технический осмотр самолетов МиГ-29. Сейчас идет процесс переговоров. Я уже думал, что он остановился в мертвой точке, но прошлая неделя дает шансы на дальнейшие переговоры. Вопрос не закрыт», — заявил Косиняк-Камыш.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша сократила военную помощь Украине.