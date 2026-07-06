Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА

Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина.

Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

«Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина.

Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

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