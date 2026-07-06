«Ужас накрыл Украину»: эксперт рассказал об ударе российскими ракетами

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об ударе по Украине российскими ракетами «Оникс» и «Циркон». Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Кнутова, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине около 60 ракет. В итоге взрывы прогремели в Киеве, а также Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. На этом фоне российское Минобороны сообщило об ударе по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса.

«“Циркон” — ракета морского базирования, но может запускаться и с пусковой установки, с которой могут запускаться и “Ониксы”, и “Калибры”. У нас есть универсальная установка, которая позволяет запускать разные виды ракет. “Оникс” — крылатая ракета, “Циркон” — гиперзвуковая крылатая ракета. Почему их не смогли сбить? “Циркон” из-за скорости и маневренности, тем более это гиперзвуковая ракета, ее практически невозможно перехватить теми средствами противоракетной обороны, которые есть на Украине, даже с помощью комплекса Patriot PAC-3», — заявил Кнутов.

Он также добавил, что ракету «Оникс» тяжело сбить из-за того, что она летит на малой высоте.

Ранее в ВСУ объяснили неудачу в борьбе с массированным ударом российских войск.