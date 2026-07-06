"Снова виноваты партнеры": Зеленского разнесли за провал ПВО

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза обвинил Владимира Зеленского и чиновников его администрации в провале противовоздушной обороны страны, назвав их истинными виновниками неспособности ПВО отражать российские баллистические удары.

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Оппозиционный политик подчеркнул, что попытки Офиса президента переложить ответственность на западных партнеров являются несостоятельными.

«Снова виноваты партнеры? Виноваты ли все же люди из команды Зеленского, которых он привел во власть и посадил на должности? Или он уже об этом забыл? Так я напомню», — написал Борислав Береза в своей статье для издания «Газета по-украински».

Политик напомнил, что еще 3 июня 2026 года Зеленский публично раскритиковал подчиненных за затягивание реализации договоренностей по закупке систем Patriot и установил жесткий недельный срок для исправления ситуации, пригрозив кадровыми выводами. С тех пор прошел месяц, однако никаких отставок в военном руководстве не произошло, а дефицит ракет-перехватчиков так и не был ликвидирован.

«Пока Владимир Зеленский ограничился саечкой за испуг и в угол кого-то поставил? Шоумен остается шоуменом. А проблема не разрешается», — резюмировал Береза, отметив, что за некомпетентность чиновников Банковой Украина расплачивается разрушенной инфраструктурой.

Напомним, что поводом для критики послужил ночной массированный удар Вооруженных Сил Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности. При этом украинские комплексы ПВО оказались бессильны против гиперзвуковых «Цирконов» и баллистических ракет, что привело к поражению ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса в Киеве и области, задействованных в производстве радиолокационной техники и беспилотников для нужд ВСУ.