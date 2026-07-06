На Украине заявили о потере вертолета Ми-8

В Полтавской области потерпел катастрофу многоцелевой вертолет Ми-8 ВСУ, все члены экипажа погибли при крушении, пишет RT в Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел в Полтавской области 30 июня во время попытки отразить атаку российских дронов «Герань-4».

Вместе с тем, информация о нем появилась только сегодня — горсовет города Броды рассказал в соцсетях о гибели воздушного судна и четырех летчиков.

Журналисты предположили, что вертолет погиб при детонации на близком расстоянии одного из беспилотников.

Напомним, что в последние годы вертолеты этого семейства неоднократно терпели крушение на Украине — как при обстрелах, так и из-за технических неисправностей.

Так, 30 мая 2019 года военный вертолёт Ми-8 потерпел крушение вблизи села Сестрятин Радивиловского район в Ровенской области, летчики погибли. Воздушное судно участвовало в плановых учениях.

В апреле 2022 года МИ-8 из 16-й бригады армейской авиации был уничтожен зенитной ракетой у населенного пункта Макаров Бучанского района Киевской области. Экипаж также погиб.