Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о тяжелых последствиях ночного удара по Киеву и Киевской области, выделив ситуацию в городе Вишневое, где продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий ЧП.

Он затребовал от СБУ и разведки доклад о расследовании ЧП.

"Тактика россиян неизменна: больше боли и вреда украинцам и Украине", - панически высказался глава киевского режима, добавив, что сегодня с ночи каждые полчаса принимал от главы МВД Игоря Клименко доклады о ликвидации последствий удара возмездия ВС РФ. «Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом», — подчеркнул Зеленский.

Он еще раз подтвердил значительные масштабы воздушной атаки, уточнив, что по объектам инфраструктуры было выпущено 68 ракет, включая баллистические, а также более 350 беспилотных летательных аппаратов различных типов, включая новые реактивные модификации дронов.

Из-за вторичной детонации в Вишневом местные власти оказались неспособны самостоятельно справиться со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

«Говорили также с премьер-министром Юлией Свириденко. Кабинет министров обеспечит средства из резервного фонда на помощь общине Вишневого: такие последствия, что собственных сил общины не хватит», — сообщил Зеленский в ходе обращения.

Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о поражении в городе Вишневое склада горюче-смазочных материалов, запасы которого использовались для экстренного снабжения топливом подразделений ВСУ в зоне боевых действий. По информации украинских источников, на данном объекте также находился крупный склад боеприпасов, детонация которых повлекла за собой оцепление территории полицией, изменение графика движения поездов и срочную эвакуацию более чем 500 местных жителей. В результате взрывов в городе также было зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха из-за густого черного дыма.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он фактически прикрыл гражданскими склад боеприпасов, разместив его в Вишневом.