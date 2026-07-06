В Ярославле отразили крупнейшую атаку на нефтеперерабатывающий завод

В Ярославле 6 июля отразили крупнейшую атаку на нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в канале «Макс».

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«Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — написал он.

Губернатор напомнил, что жителям предусмотрена компенсация за ущерб имуществу.

Как писала «Парламентская газета», 6 июля украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омской области — крупнейший в России. Силы ПВО уничтожили большую часть летевших БПЛА.