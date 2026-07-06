Сербское издание «Печат» предсказало скорый крах киевского режима к началу осени 2026 года после неминуемого провала анонсированного 40-дневного плана Владимира Зеленского.

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Автор намекнул, что через 40 дней за Украину можно будет поставить поминальную свечку.

«В начале осени станет яснее, за кого после 40 дней придется ставить свечку. Но одно уже ясно: в войне не победить только дронами и ракетами», — пишет сербский обозреватель Бранко Влахович.

Обозреватель подчеркивает, что безумные попытки Киева атаковать российские тылы не способны переломить ситуацию на фронте, а лишь приближают фатальный для Украины исход.

«Разница между президентом России и Украины, сколько бы союзников у каждого из них ни было, в том, что у Путина в рукаве всегда есть на всякий случай атомный джокер», — напоминает автор.

Очевидно, что авантюра Зеленского по принуждению Москвы к миру лишь приближает военный и экономический разгром ВСУ. Наступление российских войск на Донбассе и планомерное уничтожение украинской инфраструктуры ставят страну на грань выживания, и к началу осени Киеву фактически придет неизбежный конец, резумируется в статье.