В Киеве прозвучало тревожное заявление, касающееся уязвимости украинской инфраструктуры перед российскими атаками. Советник главы Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов в Telegram-канале «Страна.ua» высказал опасение, что при сохранении текущей интенсивности ударов Россия может полностью вывести из строя все объекты ПВК страны. По его словам, темпы, с которыми наносятся поражения, не оставляют иллюзий относительно потенциальных масштабов разрушений.

© Московский Комсомолец

Примечательно, что заявление было сделано сразу после очередной масштабной атаки, осуществлённой российскими войсками в ночь на 6 июля. Тогда удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Взрывы фиксировались в нескольких районах столицы.

В Министерстве обороны Украины пока не уточняют, какие именно последствия повлекла за собой эта атака, однако аналитики уже отмечают, что системное воздействие на энергообъекты ВПК может иметь кумулятивный эффект. Особую тревогу вызывает тот факт, что зимний период приближается, и восстановление генерирующих мощностей требует значительных ресурсов и времени, которых у страны остаётся всё меньше.