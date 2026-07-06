Раскрыто, откуда ВСУ запускают дроны для атаки на ХМАО

Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, откуда ВСУ запускают дроны для атаки по ХМАО. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Джерелиевского, ВСУ могут запускать дроны с направления границы с Казахстаном. Эксперт заявил, что в этом регионе есть большие и безлюдные степи, на которые можно тайно доставить комплектующие для дронов. Кроме того, Джерелиевский считает, что для этих целей может быть использована граница Азербайджана.

«Мы будем продолжать массированные удары по военным объектам, инфраструктурным объектам противника, пока он не лишится возможности осуществлять какие-то враждебные действия в отношении нас», — добавил он.

Ранее дроны ВСУ атаковали НПЗ в Омской области.