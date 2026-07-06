Рютте оценил важность американского «ядерного зонтика» для Европы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «ядерный зонтик» США остается важным для Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции перед началом саммита НАТО в Анкаре он заявил, что американский «ядерный зонтик» по прежнему имеет решающее значение для безопасности Европы. При этом, ранее Франция и Великобритания заявили о планах по наращиванию собственного ядерного потенциала.

«Когда речь заходит о "ядерном зонтике", решающее значение здесь, конечно, имеют Соединенные Штаты. "Ядерный зонтик" США - это основа нашей свободы и безопасности, особенно в том, что касается европейской части территории НАТО», — заявил Рютте.

Ранее Рютте заявил, что у снабжения Украины системами ПВО есть предел.