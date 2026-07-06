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Рютте оценил важность американского «ядерного зонтика» для Европы

Андрей Дуванов

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «ядерный зонтик» США остается важным для Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Рютте оценил важность американского «ядерного зонтика» для Европы
© Global Look Press

На пресс-конференции перед началом саммита НАТО в Анкаре он заявил, что американский «ядерный зонтик» по прежнему имеет решающее значение для безопасности Европы. При этом, ранее Франция и Великобритания заявили о планах по наращиванию собственного ядерного потенциала.

«Когда речь заходит о "ядерном зонтике", решающее значение здесь, конечно, имеют Соединенные Штаты. "Ядерный зонтик" США - это основа нашей свободы и безопасности, особенно в том, что касается европейской части территории НАТО», — заявил Рютте.

Ранее Рютте заявил, что у снабжения Украины системами ПВО есть предел.