После взятия под контроль Константиновки в Донецкой народной республике российские войска продолжили наступать на северо-западном направлении для освобождения сразу двух новых населенных пунктов — Осыково и Алексеево-Дружковки. Новую цель ВС РФ раскрыл подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

«Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку. Так что наши военнослужащие не остановились на достигнутом и начинают продвигаться», — отметил Марочко.

По его словам, параллельно с этим российские подразделения начали расширять зону контроля северо-восточнее от Константиновки.

Раскрыто, как взятие Константиновки повлияет на НАТО

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Владимира Зеленского о готовности провести встречу с Владимиром Путиным в контролируемой Российской армией Константиновке. По его словам, в Кремле приветствуют готовность президента Украины приехать в РФ для встречи с российским лидером.