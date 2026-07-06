Хинштейн раскрыл подробности ночной атаки на Курскую АЭС

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ночь накануне украинские беспилотники пытались атаковать Курскую АЭС-2.

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По его словам, российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 12 БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова.

Хинштейн уточнил, что, по предварительным данным, «один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2». При этом он отметил, что система охлаждающей башни пока не введена в эксплуатацию.

Глава региона добавил, что находится на постоянной связи с руководством атомной станции. По его информации, работа Курской АЭС продолжается в штатном режиме, а происшествие не повлияло на безопасность объекта.

По словам Хинштейна, негативных последствий для жителей и окружающей среды в результате инцидента не зафиксировано.