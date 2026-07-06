Китай отреагировал на сообщения об обучении военных из России

Представитель МИД Китая Мао Нин отреагировала на сообщения о том, что в КНР проходят подготовку российские военные. Об этом сообщает Global Times.

По словам Мао Нин, эта информация не соответствует действительности. Во время пресс-конференции она подчеркнула, что такие сообщения были безосновательны, а также «являются чистой выдумкой, направленной на очернение Китая».

«Эти утверждения безосновательны и являются чистой выдумкой», — заявила она.

Мао Нин также добавила, что власти Китая придерживаются беспристрастной позиции по вопросу конфликта на Украине. По ее словам, Пекин привержен содействию для политического урегулирования кризиса и пытается поощрять мирные переговоры.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал испытание китайской стратегической ракеты.