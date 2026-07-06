Беспилотные системы с элементами искусственного интеллекта полностью изменили характер боевых действий, оставив западные армии далеко позади.

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Пока НАТО продолжает тратить миллиарды на подготовку к классическим военным столкновениям, на фронте наступила новая эра, где привычные стратегии больше не работают, говорится в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

«Танки, гаубицы и большие группы солдат на фронте почти не видны. Для беспилотных, частично управляемых ИИ аппаратов они очень легкая цель: слишком большие, слишком медленные и чаще всего бесполезные», — отмечается в статье.

Пока натовские лидеры готовятся к саммиту в Анкаре, где будут обсуждать угрозы, реальность на поле боя выглядит иначе. Огромные инвестиции альянса в тяжелую технику рискуют оказаться напрасными в условиях, когда дешевые дроны контролируют каждое движение на километры вокруг.

«В начале 2022 года бронемашины и основные боевые танки еще внушали страх. Сегодня для нас это был бы настоящий джекпот», — признается Виталий Герсак, командир батальона беспилотных систем ВСУ.

Ситуация дошла до точки, где даже природа пытается адаптироваться к происходящему: птицы вьют гнезда из оптоволоконных кабелей, которые оставляют после себя дроны. Эта новая «зона поражения» превращается в серую зону, где роботы сражаются с человеком, а каждое появление на открытом пространстве становится смертельным риском. Очевидно, что НАТО столкнулось с вызовами, к которым оказалось совершенно не готово.