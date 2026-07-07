Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

Безвозвратные потери украинской армии уже превысили 2 млн человек, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, данная цифра была достигнута ещё несколько месяцев назад. При этом речь идёт именно о безвозвратных потерях, которые включают в себя не только погибших, но и военнослужащих, неспособных вернуться в строй.

«Это безвозвратные потери: убитые, умершие от ран и болезней, пленные, инвалиды и пропавшие без вести», — пояснил Алаудинов.

24 июня хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ, ТЦК, украинских медорганизаций и моргов и узнали, что Украина потеряла за четыре года в СВО 2,4 млн солдат.