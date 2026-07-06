Рютте признал "пределы возможностей" по снабжению ПВО Украины

Генсек НАТО Марк Рютте признал, что НАТО не справляется с обеспечением ПВО Украины, но "делает все, что может".
Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом, который пройдет в Анкаре 7-8 июля.
"Есть пределы для производства средств ПВО в Европе", - заявил он, отвечая на вопрос о "сокрушительных российских ударах" по Киеву."Страны НАТО делают все возможное, в частности в рамках системы PURL (закупок оружия в США на европейские деньги - прим.ТАСС), ракеты-перехватчики поступают [на Украину] прямо сейчас, пока мы говорим", - сказал Рютте, подчеркнув также важность производства средств ПВО на Украине.