Удар ВСУ по территории Курской АЭС-2 угрожает в первую очередь самой Европе, поскольку в случае аварии радиоактивное заражение накроет практически весь континент, предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это важно не только для нас. Они, видимо, забыли, что не самый мощный реактор был в Чернобыле, а повреждение получила вся Европа, включая Шотландию и Норвегию. Сейчас под Курском это не так далеко от границы с Украиной. Если не дай бог что-то случится, радиоактивное заражение накроет практически всю Европу», — предупредил депутат.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже управляет европейскими лидерами, и это видно по его высказываниям и отношению к ним.

Колесник подчеркнул, что «ответа на удар не будет» — российские вооруженные силы работают планомерно, наращивая мощь ударов по военно-промышленному комплексу и военной инфраструктуре. Ограничений уже нет, кроме ударов по районам с гражданскими объектами.

«Европе стоит унять своих украинских подопечных хотя бы из чувства самосохранения, которого у них, видимо, нет. Европа бы призадумалась, что может произойти с ними. Уже терпение — все это наращивание может, исходя из законов диалектики, количественно перейти в качество. И сама Европа может пострадать», — заключил парламентарий.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории Курской АЭС-2. Сообщается, что по предварительным данным, удар произвел беспилотник. Каких-либо других подробностей об атаке украинских войск пока нет.