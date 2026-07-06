Разведчик ГУР передал смартфон российским спецслужбам за месячную зарплату

Разведчик Главного управления разведки Украины передал российским спецслужбам свой рабочий смартфон за сумму, которая равняется его месячной зарплате.

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Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

— Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данных украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника. Военнослужащий украинской разведки предоставил доступ к своему телефону, сопряженному с ботом, за сумму, равную его зарплате, — говорится в материале.

После этого сотрудники российских спецслужб начали проводить оперативные мероприятия, передает агентство.

24 июня хакерские группировки PalachPro и NoName057 сообщили, что потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции якобы достигли 2,4 миллиона человек, а потери за текущий год достигли свыше 400 тысяч бойцов. Наибольшие потери фиксируются на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях.