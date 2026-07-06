Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко рассказал о том, как взятие Константиновки российскими силами повлияет на НАТО. Об этом сообщает News.ru.

По словам Ярошенко, взятие Константиновки приведет к тому, что НАТО увеличит военную помощь Украине.

«Последние военные успехи России на поле боя повлияют на тон и динамику саммита НАТО. Я не верю, что это сможет каким-то образом разочаровать западный истеблишмент. Скорее всего, для них успехи РФ в СВО станут дополнительным поводом для повышения градуса эскалации», — заявил он.

Ярошенко также добавил, что Запад намеренно не выделяет ВСУ много оружия, чтобы украинские войска не перешли в контрнаступление. По мнению политолога, так НАТО пытается ослабить российскую армию.

«Как показывают итоги последних четырех лет, Запад выделяет Киеву ровно такой уровень и объем помощи, который позволяет ему держаться на плаву, но не переходить в наступление. Западный истеблишмент держит киевский режим в подвешенном состоянии. Все это, конечно, часть большой стратегии по подготовке к войне против России. И конфликт руками киевского режима против РФ — это только первый этап», — добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина отказалась забирать тела своих военных в Константиновке.