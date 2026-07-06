Находящиеся в составе ВСУ словенские танки M55S практически не участвуют в военных действиях, но продолжают нести потери. Например, в минувшее воскресенье стало известно, что одна такая боевая машина была поражена в районе н.п. Белый Колодезь (Харьковская область). Информация об этом размещена на военно-аналитическом портале Lostarmour.

Экипаж "пятьдесят пятого" загнал его в глубокий окоп и постарался хорошо защитить и замаскировать. Для этого над ним были уложены бревна и массивный противодронный экран. Тем не менее, "иномарка" была обнаружена, а затем ее удалось поджечь несколькими ударами наших беспилотников-камикадзе.

Этот танк стал шестой машиной такого типа, потерянной формированиями киевского режима. Всего же из Словении было доставлено 28 штук. Первоначально они попали в 47-ую отдельную механизированную бригаду, где их немного модернизировали - на бортовых проекциях появилась динамическая защита "Контакт-1".

Затем они сменили еще несколько соединений. По некоторым данным, в настоящее время самостоятельно передвигаться может лишь часть из них, остальные же используются как доноры запасных частей.