Военный эксперт предупредил о применении ВСУ метеозондов

С их помощью беспилотники могут подниматься на высоту до 25 километров и не зависеть от погодных условий. Об этом рассказал историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Беспилотник типа «Марсианина», у которого дальность 120–150 километров максимально, конечно, он не долетит [с территории Украины до Омской области — прим. ГМ]. Если это беспилотник типа «Лютый» или FP-1, то при определённой модернизации имеет дальность 1600 км, не более. Но противник начал применять носители этих беспилотников. То есть используется метеозонд, на котором беспилотник привязывается за хвост, и метеозонд на высоте 20–25 километров может лететь в воздушном потоке, который остаётся стабильным и не меняется в зависимости от температуры и погодных условий на земле».

6 июля в третий раз с начала года в Омской области объявили режим беспилотной опасности. По словам губернатора Виталия Хоценко, несколько дронов достигли северного промышленного узла.