Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по колледжу в Молочанске Запорожской области. По предварительным данным, пострадавших нет, рассказал в своем канале на платформе «Макс» губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате удара по зданию Многопрофильного колледжа повреждены остекление и фасад учебного заведения.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», - отметил Балицкий, предупредив, что сохраняется угроза повторных атак.

Напомним, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент атаки в общежитии находились 86 учеников от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, более 40 пострадали.