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Израиль ударил в Газе по группе из пяти вооруженных радикалов ХАМАС

ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар в северной части сектора Газа по группе из пяти вооруженных радикалов из военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС.

Израиль ударил в Газе по группе из пяти вооруженных радикалов ХАМАС
© Global Look Press
"Армия обороны Израиля нанесла удары по пяти террористам, пытавшимся восстановить подземный бункер на севере сектора Газа. В результате удара был ликвидирован террорист из спецсил "Нухба" батальона "Восточная Джабалия" ХАМАС. В ходе удара были уничтожены также остальные террористы", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. "Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения", - отмечается в тексте.