Израиль ударил в Газе по группе из пяти вооруженных радикалов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар в северной части сектора Газа по группе из пяти вооруженных радикалов из военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по пяти террористам, пытавшимся восстановить подземный бункер на севере сектора Газа. В результате удара был ликвидирован террорист из спецсил "Нухба" батальона "Восточная Джабалия" ХАМАС. В ходе удара были уничтожены также остальные террористы", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. "Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения", - отмечается в тексте.