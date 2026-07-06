ВС РФ уничтожили в Изюме операторов ВСУ, запускавших дроны вглубь РФ

Удар по военной инфраструктуре ВСУ в Изюме Харьковской области мог затронуть подразделения операторов БПЛА, ответственных за атаки по территории России. Как сообщает aif.ru, координатор пророссийского николаевского подполья сообщил, что в городе базируются расчеты «маток».

По словам Лебедева, из таких «маток» опускаются беспилотники, работающие в глубине российской территории.

«В этом городе много целей для ударов, там есть все что угодно, вплоть до нефтебаз. Сложно сказать, чего там не могли поразить», — добавил он.

Координатор подполья подчеркнул, что поражение подобного объекта имеет стратегическое значение для снижения интенсивности налетов на тыловые районы РФ.