Россия пообещала нарастить силу ответных ударов по ВСУ

Поводом для предупреждения стала попытка массированной атаки дронов ВСУ в ночь на 6 июля. В Минобороны заявили о запуске Украиной 625 ударных беспилотников по объектам «вне зоны проведения СВО». Над российскими регионами было сбито 613 воздушных целей.

Коротко Минобороны России пообещало жестко отвечать на поставки западного оружия Киеву. В ведомстве заявили, что российские войска будут увеличивать количество и мощность ответных ударов.

Военные заявили, что Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Анкаре пытается продемонстрировать спонсорам Украины «готовность за их деньги поражать гражданские объекты в Российской Федерации». В Минобороны подчеркнули, что ВСУ пытались нанести удары по гражданской топливо-энергетической инфраструктуре, но российские войска сорвали этот план.

Обнаружена связь между пораженными ударами ВС России украинскими заводами

«Массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, а подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены», - отмечается в сообщении.

В Минобороны заявили, что в ответ ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, а также по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

В Минобороны РФ пообещали реагировать на увеличение поставок производимого в Европе оружия Киеву «адекватным ростом количества и могущества ответных ударов».