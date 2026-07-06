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Украинские военные попытались продать грузовик с оружием

Алиса Селезнёва

Бойцы Вооруженные сил Украины попытались продать грузовик с оружием, взрывчаткой и боеприпасами на сумму более двух миллионов гривен (44,8 тысячи долларов). Об этом со ссылкой на украинское Государственное бюро расследований (ГБР) пишет РИА Новости.

Украинские военные попытались продать грузовик с оружием
© РИА Новости
«ГБР предъявило обвинение трем военнослужащим, которые планировали похитить более тонны взрывчатки», - пояснили в ведомстве.

По данным бюро, обвиняемые были задержаны во время погрузки в автомобиль более чем 700 боеприпасов, около 1,2 тонн пластического взрывчатого вещества и четырех единиц противотанкового вооружения.

Ранее польские СМИ отмечали, что после начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия.

В свою очередь комендант полиции Польши Марек Боронь отметил, что польские силовики уже готовятся к масштабному наплыву оружия, которое сейчас используется в боевых действиях на Украине. По его словам, исходя из опыта Балкан и Афганистана, оружие с фронта в итоге будет применяться организованными преступными группами.