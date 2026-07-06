Украинские военные попытались продать грузовик с оружием

Бойцы Вооруженные сил Украины попытались продать грузовик с оружием, взрывчаткой и боеприпасами на сумму более двух миллионов гривен (44,8 тысячи долларов). Об этом со ссылкой на украинское Государственное бюро расследований (ГБР) пишет РИА Новости.

«ГБР предъявило обвинение трем военнослужащим, которые планировали похитить более тонны взрывчатки», - пояснили в ведомстве.

По данным бюро, обвиняемые были задержаны во время погрузки в автомобиль более чем 700 боеприпасов, около 1,2 тонн пластического взрывчатого вещества и четырех единиц противотанкового вооружения.

Ранее польские СМИ отмечали, что после начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия.

В свою очередь комендант полиции Польши Марек Боронь отметил, что польские силовики уже готовятся к масштабному наплыву оружия, которое сейчас используется в боевых действиях на Украине. По его словам, исходя из опыта Балкан и Афганистана, оружие с фронта в итоге будет применяться организованными преступными группами.