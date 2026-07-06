Стало известно, откуда ВСУ запустили БПЛА по Крыму и Севастополю

ВСУ запустили БПЛА по Крыму и Севастополю из Одесской области. Как сообщает aif.ru, об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских дронов в Керчи погибла женщина, еще два человека пострадали. Кроме того, в Севастополе и Крыму из-за ударов БПЛА наблюдались перебои с электричеством.

«Что касается Севастополя, то однозначно можно сказать, что на территорию Крыма беспилотники запускаются из Одесской области», — рассказал Кондратьев.

По словам эксперта, Одесская область является ближайшей точкой, откуда противнику удобно и технически просто атаковать Крымский полуостров.