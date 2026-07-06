Обнаружена связь между пораженными ударами ВС России украинскими заводами

Три пораженных ударами Вооруженных сил (ВС) России украинских завода являлись объектами стратегического значения. Связь обнаружил ТАСС со ссылкой на документы кабмина Украины.

«Пораженные ударами ВС РФ приборостроительный завод "Квант", машиностроительный завод "Визар" и сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности "Киев-1" относились к числу предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины», — сказано в материале.

Стало известно о детонации боеприпасов с ураном под Киевом

Заводы специализировались на производстве, разработке и обслуживании вооружений, радиоэлектронных и радиолокационных систем.

Ранее Минобороны России подтвердило, что российские войска поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. Также российские снаряды поразили склад боеприпасов, включая боеприпасы с обедненным ураном.