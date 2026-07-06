СМИ узнали о прибытии дополнительных американских сил в Польшу

Дополнительные американские силы должны прибыть в Польшу в течение трех месяцев, и в Варшаве рассчитывают на создание постоянной американской базы. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Dziennik Gazeta Prawna.

Ранее стало известно, что США намерены временно снизить уровень своего присутствия в Европе. В частности, министр обороны Литвы Робертас Граужинис сообщил о начале вывода тысячи американских военнослужащих и техники с территории республики. Вашингтон намерен перенаправить больше военных ресурсов в Азию и другие регионы, и в Европе опасаются, что из-за этого в обороне континента появятся бреши.

Однако, по данным польской газеты, окружение президента и министра национальной обороны Польши обсуждает с администрацией США систему ротации американских войск и создание в стране постоянной военной базы.

«В течение трех месяцев в Польшу должны прибыть дополнительные американские солдаты. Наш союзник заявляет о политической воле и решимости реализовать оба проекта», – пояснил источник.

При этом издание привело слова главы Бюро национальной безопасности Польши Бартоша Гродецкого, отметившего, что в Вашингтоне считают Варшаву «образцовым союзником».

«Это подтвердилось в моих беседах, в том числе на встрече с главным стратегом Пентагона Элбриджем Колби. Следовательно, американо-польское сотрудничество выглядит многообещающим в ближайшие годы», - отметил он.

Напомним, что сейчас в Польше находятся около десяти тысяч военных из США, но почти все они размещены в ротационном формате - солдаты сменяют друг друга каждые несколько месяцев и живут во временных лагерях. Постоянный контингент совсем небольшой и обеспечивает работу штаба корпуса, аэродрома и объектов ПРО.

При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее передал главе Пентагона Питу Хегсету запрос о закреплении американских войск в Польше на постоянной основе. Окончательное решение американская сторона пока не приняла.