Киев готов к провокациям с отравляющими веществами, чтобы перебить информационную повестку о своих потерях на фронте. Как сообщает «Известия», об этом заявил посол России в Нидерландах, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

Он отметил, что националисты «теряют один населенный пункт за другим», а чтобы перебить негативный информационный фон киевский режим готов на любые преступления, в том числе и на химические провокации под чужим флагом.

«Кроме того, наносят удары по объектам химпромышленности. Цель очевидна — вызвать экологические катаклизмы и тем самым спровоцировать панику среди мирного населения», — добавил Тарабрин.

Дипломат отметил, что в ходе брифингов постпредство не раз демонстрировало документальные материалы с изображением использованных ВСУ боеприпасов и спецсредств зарубежного производства, в том числе содержащих химические вещества для борьбы с беспорядками. Их применение в качестве средств ведения боевых действий запрещено по конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).