Военнослужащий 25-й штурмовой бригады ВСУ Юрий Кузьменко, попавший в плен, заявил, что город Константиновка перешел под контроль российских подразделений. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В своем обращении Кузьменко поблагодарил военных 1465-го полка 4-й бригады за освобождение населенного пункта. По его словам, ситуация в городе стабильная, хотя и имеет некоторые особенности.

Ранее, 3 июля, начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства отметил, что взятие этого населенного пункта создает предпосылки для дальнейшего продвижения в сторону Славянска и Краматорска.

Также ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что в Харьковской области группа испаноязычных мужчин, воюющих на стороне ВСУ, отказалась выполнять приказ командования. По словам собеседника, наемники покинули свои позиции и ушли в тыл украинской территории. По данным источника агентства, это произошло в районе села Петро-Ивановка.