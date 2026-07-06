Беспилотники заметили в небе над Челябинской областью

Над городами Челябинской области днем 6 июля были замечены украинские дроны. Об этом предупредили в министерстве общественной безопасности региона.

"На территории ряда муниципалитетов Челябинской области визуально наблюдался пролет БПЛА. В связи с реальной угрозой была включена система оповещения и прозвучал сигнал "Внимание всем!", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, режим беспилотной опасности введен в также в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и Пермском крае. Работа аэропортов в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми приостановлена. В столице Урала при этом проходит выставка ИННОПРОМ, в городе работают представители иностранных делегаций и федеральные чиновники.

Инструкцию о том, что делать, если заметили БПЛА, читайте здесь.