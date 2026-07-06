Пушилин: в Константиновке в ДНР могут оставаться около тысячи жителей

В освобождённом российскими войсками городе Константиновка в Донецкой Народной Республике могут оставаться около 1 тыс. жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Его слова приводит информационная служба «Вести».

3 июля стало известно, что ВС России полностью освободили Константиновку.

В Минобороны России отметили, что Константиновка была одним из четырёх «городов-крепостей» ВСУ.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что освобождение Константиновки является важным этапом на пути к окончательному освобождению Донбасса и достижению целей СВО.