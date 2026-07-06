Британия подняла истребители для перехвата российских Ту-142

Британия на прошлой неделе поднимала авиацию якобы для сопровождения двух российских военных самолетов Ту-142. Об этом сообщает Politico со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

«Два российских противолодочных самолета Ту-142 неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе в Норвежском море», — говорится в материале.

Как отмечает издание, российские самолеты якобы были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35. По утверждению Politico, это произошло 2 июля.

17 июня над Калининградской областью заметили британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Как следует из анализа полетных данных, воздушное судно сделало несколько кругов над Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области.