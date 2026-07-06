ВС России ударили по приборостроительному заводу в Киеве

Российские войска ночью ударили по приборостроительному заводу «Квант» в Киеве, сообщили в Минобороны России.

«Приборостроительный завод Киев-1 (Завод «Квант») — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления огнём, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВСи ВМС Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун-МД», — говорится в публикации ведомства.

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Также ВС России поразили завод по производству БПЛА «Буревестник» в Киеве.