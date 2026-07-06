Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве не для защиты мирных граждан, а для прикрытия военных складов.

По словам Мирошника, украинские власти используют Киев как «место складирования боеприпасов и концентрации военных производств».

«ПВО нужны [Зеленскому] не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО», — добавил он.

Мирошник проиллюстрировал свой пост видео, на котором якобы запечатлен взрыв на одном из таких складов с боеприпасами.

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19 июня министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Михаил Федоров подписали соглашение о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков.

Он также призвал партнеров Украины активнее помогать Киеву в создании систем ПВО, чтобы «дать реальные результаты» к зиме.

Ранее в Верховной раде Украины призвали завершить конфликт после удара «Орешником».