СМИ: испаноязычные наемники ВСУ бросили позиции под Харьковом

В Харьковской области группа испаноязычных мужчин, воюющих на стороне ВСУ, отказалась выполнять приказ командования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник ТАСС заявил, что наемники покинули свои позиции и ушли в тыл украинской территории. По данным источника агентства, это произошло в районе села Петро-Ивановка.

Источник ТАСС отметил, что это уже не первый случай, когда наемники отказываются участвовать в боевых действиях на этом участке.

Ранее в военных блогах появилась информация, что солдаты ВС РФ заметили в Сумской области «одичавших» наемников ВСУ, которые отказались участвовать в боевых действиях.

Отмечалось, что речь идет о наемниках из стран Латинской Америки, которые занимались мародерством в районе города Путивль.