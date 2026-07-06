Стали известны планы российского командования после освобождения Константиновки

Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин на совещании с генералами в одном из штабов Объединённой группировки войск СВО обозначил основные задачи действующей армии на ближайшую перспективу. Каковы же эти цели? На каких направления ожидаются наиболее активные боевые действия? В этом разбирался «МК».

Президент отметил, что с начала года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и «взято под контроль более трёх тысяч квадратных километров нашей земли» в Донбассе и Новороссии, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.

Поблагодарив весь личный состав за мужество и героизм, президент подчеркнул, что решающая роль в наших успехах на фронте безусловно принадлежит солдатам и офицерам, которые «в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства, такие, как беззаветная преданность и любовь к Родине, войсковое товарищество и боевое братство».

О дальнейших планах СВО глава государства сказал так: «Взятие Константиновки войсками Южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики…»

По его словам, «это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны».

Раскрыты цели массированного российского удара возмездия по Украине

Так почему же Верховный назвал Константиновку ключом к полному освобождению территории ДНР? В нынешних реалиях боевых действий, когда над всей «серой зоной» господствует малая беспилотная авиация, продвижение вперёд по открытой местности представляет собой чрезвычайно сложную задачу и нередко оказывается сопряжено с неоправданно высокими потерями.

Значительно более весомый успех приносят наступательные действия малых групп бойцов, использующих в качестве прикрытия с воздуха зелёные насаждения и разного рода строения в промышленной и жилой зоне населённых пунктов. А в случае Славянско-Краматорско-Дружковко-Константиновской агломерации мы фактически имеем дело с единой сплошной зоной застройки, протянувшейся с юга на север больше чем на полусотню километров. Заняв Константиновку, наши бойцы прочно закрепились в этой зоне и теперь могут продвигаться вперёд от одного строения к другому. Враг, конечно, будет отчаянно сопротивляться, но его завеса из дронов при таких условиях в значительной мере теряет эффективность.

Кроме того, наши войска продвигаются к Славянску и Краматорску с востока. После освобождения Рай-Александровки, Малиновки и Тихоновки, для начала штурма агломерации им необходимо ещё овладеть Николаевкой, уже непосредственно примыкающей к Славянску, а там недалеко и до проникновения отдельных штурмовых групп непосредственно в город.

Катастрофически складывается для врага и ситуация в Лимане. По мнению ряда экспертов, освобождение этого города является вопросом пары ближайших недель. А это, в свою очередь, открывает для наших частей и соединений путь к Славянску с северо-востока. Таким образом, с учётом освобождения Константиновки, вырисовывается явная перспектива зажима в клещи всей вражеской группировки в Дружковке, Краматорске и Славянске.

Почти такие же клещи могут постепенно образоваться и в Харьковской области. Войска группировок «Север» и «Запад» наступают по сходящимся от Волчанска и Купянска направлениям, угрожая превратить выступ в районе Большого Бурлука в огромный мешок для противника. Для этого, правда, нам надо сначала установить полный контроль над Купянском и районом юго-восточнее него.

С точки зрения стратегии, вражескому командованию давно следовало бы оставить Больше-Бурлукский выступ и отойти на более выгодные для обороны рубежи, но тут господствующими остаются политические соображения. Потеря такой значительной части Харьковской области напрочь перечеркнёт усилия киевской пропаганды, продолжающей вещать о «перемогах» ВСУ на фронте.

Рано или поздно противнику придётся оставить Большой Бурлук и весь район вокруг него. Наши войска непременно овладеют им в соответствии с поставленной президентом задачей о расширении буферной зоны в Харьковской и Сумской областях. Сам город Сумы тоже, кстати, оказывается всё ближе к линии боевого соприкосновения и не исключён рывок к нему наших частей и подразделений через прилегающий к городу с северо-востока обширный лесной массив.

Нельзя не сказать несколько слов о Запорожской области. Тут, по мнению некоторых экспертов, российское командование планируется едва ли не самый главный удар всей летней кампании. Во всяком случае, бои здесь приобретают всё больший накал, и дело может не ограничится одним только взятием укрепрайона врага вокруг Орехова, вместе со ставшей символом позиционного тупика Малой Токмачкой. При этом, обеспечивая фланг наступления, наши войска продвигаются и в Днепропетровской области.

Итог таков: на фронтах СВО заметна значительная активизация наших наступательных действий. Освобождение Константиновки – лишь первое звено в цепи крайне огорчительных для киевского режима событий.