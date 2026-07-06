ВСУ лишились запасов топлива под Запорожьем

В районе Запорожья ударом беспилотника «Герань» был уничтожен склад горюче-смазочных материалов, снабжавший украинские войска. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

В Минобороны подчеркнули, что удар по объекту нанесли расчеты Войск беспилотных систем. По данным российских военных, склад использовался подразделениями ВСУ для заправки военной техники на этом участке.

Контроль результатов удара осуществлялся с воздуха. Кадры поражения цели в режиме реального времени транслировались на командные пункты.

На прошлой неделе российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ликвидировал склад беспилотников украинских сил. Как сообщили в Минобороны РФ, объект располагался в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Для атаки пилоты применили фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точный удар без захода в зону действия ПВО.