Минобороны выпустило заявление о массированном ударе ВСУ по России

Над регионами России в ночь на 7 июля сбили 452 украинских беспилотника. Заявление с таким содержанием выпустило российское Минобороны, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в ходе массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под удар попали 17 российских регионов, среди которых Курская, Тамбовская, Рязанская, Орловская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее стало известно о крупнейшей за два года попытке атаки ВСУ на Москву.