Дрозденко сообщил о последствиях атаки дронов на Ленобласть

Средства противовоздушной обороны за время отражения атаки уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов противника над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в «Максе». Боевая работа продолжается, написал глава региона.

Падение фрагментов сбитых БПЛА зафиксировано в районе Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга. На местах работают экстренные службы, информация уточняется, проинформировал Дрозденко.

Ранее сегодня над Ленинградской областью уже сообщалось о сбитых 36 беспилотниках. В аэропорту Пулково временные ограничения на прием и выпуск самолетов.