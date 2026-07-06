В Ростовской области уничтожили 15 БПЛА

15 беспилотников уничтожены за ночь в Гукове и пяти районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в городе Гуково и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.