Атака БПЛА вызвала пожар на промпредприятии в Калужской области

Возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области произошло в результате атаки беспилотников, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, ночью силами ПВО уничтожено 16 БПЛА над пятью муниципальными округами и окраиной Обнинска.

На предприятии в Дзержинском округе после атаки начался пожар. Сотрудники были оперативно выведены из здания.

На месте работают оперативные группы и подразделения МЧС.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью сбито 36 вражеских беспилотников.